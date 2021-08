L’interno di un bauletto di un motociclo rubato a Montecchio, parcheggiato in via Pigoni a Reggio Emilia, è stato scelto come luogo dove nascondere un’importante partita di stupefacenti, ovvero circa due etti di hascisc. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Corso Cairoli che al riguardo hanno avviato mirate indagini per risalire al “proprietario” della partita di droga ora sequestrata.

Lunedì mattina i carabinieri della stazione di Corso Cairoli, su input dell’operatore del 112 attivato da un privato cittadino, sono intervenuti nel quartiere Quaresimo dove era stato rinvenuto un motociclo BMW GS1200 rubato. Il richiedente riferiva che da un paio di giorni aveva notato il motociclo parcheggiato sempre nello stesso punto, scoprendo attraverso una APP che lo stesso era rubato. Dai documenti assicurativi si rintracciava il proprietario che dichiarava come il motociclo fosse stato stato rubato tra il 3 e 6 agosto scorsi dal garage della sua abitazione di Montecchio Emilia. Durante le operazioni propedeutiche alla restituzione, si accertava che nel bauletto, risultato forzato, si trovavano due pani contenenti hascisc del peso di circa 2 etti. Mentre lo stupefacente veniva sequestrato a carico di ignoti, al proprietario veniva restituito il motociclo. Sull’importante rinvenimento di stupefacente i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire al proprietario.