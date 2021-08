Infortunio sul lavoro verso le 14:00 presso un’azienda che opera nella ceramica in via del Canaletto a Fiorano Modenese. Un dipendente 58enne di una ditta esterna specializzata in impianti elettrici, nel corso di lavori di manutenzione ad una cabina è stato colpito da scarica. Immediatamente soccorso da personale del 118 è stato trasportato presso l’ospedale di Baggiovara dov’è stato ricoverato. La prognosi è riservata. Sul posto è intervenuto personale dell’Arma dei Carabinieri di Fiorano e Medicina del Lavoro.



