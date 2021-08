Dopo un lungo e proficuo rapporto che si è ormai instaurato con i cittadini e le loro associazioni, nella zona Stazione Storica di Reggio Emilia continua incessantemente l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di criminalità condotta dalla Polizia di Stato.

Grazie anche alla presenza ormai stabile del Posto di Polizia Turri, l’attenzione degli operatori della Questura di Reggio Emilia è concentrata verso quei cittadini che si sono presentati al Posto di Polizia ed hanno riferito situazioni sospette che meritavano un incisivo approfondimento. Da qui, i continui e sempre più incisivi controlli in zona Stazione Storica e Piazzale Europa che vedono ormai lì la presenza fissa di personale della Questura.

Nella giornata di ieri, i controlli predisposti hanno portato all’esecuzione ad una misura cautelare in carcere a carico di J.K., di nazionalità gambiana, classe ’96, per attività delittuosa ricollegabile alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei servizi anzidetti, infatti, personale della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha identificato il giovane nei pressi di Piazzale Europa. Da controlli in banca dati risultava già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia, violata già in precedenza e per questo aggravata nella forma di una misura cautelare in carcere di cui si è data esecuzione.

I servizi, anche in vista del Ferragosto, continueranno in maniera sempre più incisiva allo scopo di riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sottoforma di luoghi più sicuri e sani.