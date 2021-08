I Vigili del Fuoco dell’Emila Romagna hanno ospitato per la notte, nella sede della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna a Bologna, la colonna mobile dei colleghi tedeschi diretti in Grecia per contrastare gli incendi di bosco che stanno devastando il territorio ellenico. Si tratta di 190 uomini con un’ampia dotazione di mezzi e attrezzature. È ormai consolidato il sistema di collaborazione europeo che vede il reciproco supporto nelle emergenze. Infatti, squadre di Vigili del Fuoco italiani sono intervenute in Belgio e Germania per i recenti eventi alluvionali.

Il dispositivo regionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito di una fruttuosa collaborazione con la Regione, è stato potenziato con 9 squadre in assetto AIB (antincendio boschivo) sul territorio regionale insieme a personale specializzato nel coordinamento degli aeromobili canadair ed elicotteri in scenari di incendio boschivo. In assetto AIB anche un elicottero del Reparto Volo regionale.

Resta alta l’attenzione anche nel nostro paese con una squadra di 11 uomini dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna partiti ieri in supporto ai colleghi della Calabria.