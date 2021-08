La scorsa notte ignoti ladri, previa effrazione di un acceso, si sono introdotti all’interno di un panificio a Veggia di Casalgrande asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il fondo cassa ammontante ad alcune centinaia di euro. Sulla vicenda i militari carabinieri di Casalgrande, intervenuti intorno alle 4:30 per un sopralluogo, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



