Per la Fiera di san Rocco a Spezzano, non poteva mancare il tradizionale appuntamento con lo spettacolo dei ricordi e del divertimento ‘Andam a vegg’, giunto alla sua 32° puntata, promosso dall’associazione Leongatto in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese.

Domenica 15 agosto 2021, alle ore 21,00, in piazza Falcone Borsellino, in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della rinata Fiera di San Rocco, sul palco ci sarà un ospite d’onore speciale, Matteo Macchioni, tenore di fama internazionale nato a Sassuolo. E poi, direttamente dalla trasmissione tv “Colorado”, il cabarettista Rino Ceronte assieme alla band “Reb Hot Chili Peppers”.

Nel corso della serata sarà consegnato il “Premio Riconoscenza” al dottor Alfeo Bondioli. Presenti anche i campioni nazionali di tiro con l’arco Giada Doretto di Ubersetto e Luca Palazzi. Sarà mostrato un filmato risalente all’inizio anni ‘50, riguardante la battitura del grano a Nirano, scovato da Alberto Venturi e non mancheranno le storiche ‘colonne’ di “Andam a vegg”: Giuliana Cuoghi con le sue barzellette; Guido Silingardi, il poeta di Fiorano; Donato Gualmini e Vincenzo Ingrami con le storie del tempo che fu. Conduce la serata Luigi Giuliani.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili nell’area dello spettacolo (199). Green pass obbligatorio.