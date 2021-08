Recatosi alla Caritas come faceva di solito per essere aiutato, ha approfittato della distrazione di un operatore dell’ente caritatevole per derubarlo del suo monopattino. Responsabile del furto un 24enne nigeriano, clandestinamente presente nel territorio italiano, che i carabinieri della stazione di via Adua hanno identificato grazie ai filmati della video sorveglianza della Caritas che hanno immortalato l’autore del furto durante la fuga a bordo del monopattino sottratto all’operatore. Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia il 24enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora.

A denunciare il furto lo stesso derubato, un 20enne in servizio civile presso la Caritas di Reggio Emilia, che si è presentato ai carabinieri riferendo che l’altra mattina intorno alle 10.30 gli era stato asportato il monopattino che aveva lasciato all’interno degli uffici della Caritas. Lo stesso derubato riferiva che attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’ente, aveva riconosciuto con certezza assoluta il ladro in un giovane nigeriano frequentatore del centro. Al riguardo il derubato ha fornito ai carabinieri il video con le immagini che riproducevano il ladro allontanarsi alla guida del monopattino subito dopo il furto. Attraverso la comparazione i militari identificano in maniera incontrovertibile il giovane nigeriano nel predetto 24enne. Alla luce degli elementi raccolti a suo carico lo stesso veniva denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di furto aggravato.