La Provincia di Reggio Emilia comunica che nella giornata di venerdì 13 agosto, in centro a Rolo, la Sp 4 sarà chiusa al transito dalle 8 alle 18 nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica tra via Battisti e via Garibaldi fino all’incrocio con viale della Resistenza. Il provvedimento è stato emesso per consentire in sicurezza il posizionamento di una autobetoniera e l’esecuzione di lavori edili al civico 53 di corso Repubblica.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013