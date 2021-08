Cielo sereno salvo modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana, in particolare sui rilievi. Temperature in lieve aumento: minime comprese tra 21 e 23 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime comprese tra 30/31 gradi della fascia costiera e i 34-36 gradi dei capoluoghi di provincia. Venti deboli variabili a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)