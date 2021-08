Il Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine informa che entrerà in funzione alle ore 00 di mercoledì 11 agosto (mezzanotte odierna) un autovelox sulla Statale Romana Sud, prima dell’intersezione con via Burzacca, in direzione Carpi: è stata infatti terminata stamattina la procedura per tarare lo strumento da parte della ditta specializzata.

Analogo dispositivo, in direzione opposta, entrerà in funzione nei prossimi giorni a circa un chilometro di distanza, prima dell’intersezione con via Bella Rosa.

Si tratta di autovelox “fissi”, cioè funzionanti 24 ore su 24, che possono rilevare gli eccessi di velocità anche senza la presenza di agenti; ogno impianto è “annunciato” da appositi segnali stradali.

La settimana scorsa, durante la sperimentazione, i due apparecchi hanno registrato una media di quattro infrazioni all’ora in ciascuna direzione (in quel tratto la velocità consentita è 70 chilometri orari). Un dato complessivo non lavorato, precisa il Comando, perché non essendo previsti in quei giorni verbali e contravvenzioni, non sono state esaminate le singole violazioni (per esempio per distinguere di quanto è stato superato il limite, valore che incide sull’importo della sanzione e sui punti da togliere alla patente) né elaborate analisi o statistiche di alcun tipo.