Fondazione Enaip Reggio Emilia, nell’ambito delle azioni del Fondo Sociale Europeo e delle azioni Laboratorio Appennino della Strategia Nazionale Aree Interne, organizza un laboratorio rivolto agli studenti del biennio delle due scuole superiori Istituto Cattaneo-Dall’Aglio e Nelson Mandela di Castelnovo Monti.

Il percorso si articolerà su 20 ore di laboratori interattivi, dal 6 all’11 settembre 2021, dalle 8.30 alle 12.30. Il laboratorio “Steam” ha l’obiettivo di sviluppare il pensiero creativo, vivere l’errore come opportunità, diventare creatori di tecnologia e non solo consumatori. Insieme ai ragazzi si vuole costruire una “cassetta degli attrezzi” per iniziare a conoscere e a vivere la nuova scuola attraverso laboratori di tecnologia, grafica digitale, coding, robotica educativa modellazione e stampa a 3D per la realizzazione di oggetti creativi.

Per iscriversi basta scaricare il modulo d’iscrizione dai siti delle scuole superiori e restituirlo in segreteria firmato entro il 27/08/2021Laboratori per studenti del biennio: cattaneodallaglio.edu.it, iiscastelnovonemonti.edu.it.