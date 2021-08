Sono in servizio da qualche giorno i nuovi comandanti di Stazione assegnati a 3 comuni della bassa reggiana su cui ha giurisdizione la Compagnia di Guastalla chiamati a sostituire i colleghi andati in pensione o trasferiti in altre località. In sintesi si tratta dei:

Luogotenente Massimo Mantini (foto a destra), 52enne originario di Ancona, arriva dalla Stazione di Castelnovo Sotto, sempre nella bassa reggiana, che ha comandato per 20 anni e che è stato assegnato al comando della stazione di Guastalla il cui comandante Luogotenente Vincenzo Milazzo è andato in pensione per raggiunti limiti di età. Il Luogotenente Massimo Mantini, che conta oltre 30anni di servizio, si è arruolato nel 1987 ed ha maturato la sua esperienza di servizio prevalentemente in Emilia Romagna con primo incarico alla stazione di Corso Cairoli a Reggio Emilia, quindi come capo equipaggio ha svolto servizio alla radiomobile dello stesso capoluogo reggiano per poi approdare quale vicecomandante alla stazione, ora tenenza di Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano per poi essere assegnato alla stazione di Castelnovo Sotto prima come addetto e dal 12.3.2001 quale comandante. Ha sempre svolto l’attività professionale nella linea territoriale dell’arma.

Maresciallo Maggiore Mario Delucca (a sinistra), 48enne originario di Bologna, arriva dalla Stazione di Boretto, sempre nella bassa reggiana, che ha comandato per oltre 4 anni e che è stato assegnato al comando della stazione di Castelnovo Sotto il cui comandante Luogotenente Massimo Mantini è andato appunto ad assumere il comando della stazione di Guastalla. Il Maresciallo Maggiore Mario Delucca, che conta oltre 29 anni di servizio, si è arruolato nel 1992 ed ha maturato la sua esperienza di servizio prevalentemente in Lombardia. Dopo una breve esperienza di un anno al Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna è giunto in Lombardia con primo incarico quale addetto alla stazione di Canneto sull'Oglio (MN), quindi come capo equipaggio ha svolto servizio alla radiomobile di Viadana per poi ritornare alla stazione questa volta di Suzzara, sempre nel Mantovano prima di essere assegnato per oltre 10 anni al NORM di Viadana venendo impiegato sia presso l'aliquota operativa con compiti investigativi che quale comandante alla radiomobile dove ha coordinato le pattuglie di pronoto intervento. Nel 2017 è stato assegnato alla stazione di Boretto prima come addetto e dal gennaio del 2018 quale comandante. In attesa della nomina definitiva del nuovo comandante di Boretto lo stesso comando è stato assegnato in sede vacante al Maresciallo Chiesi, 31enne originario della provincia di Arezzo.

Maresciallo Maggiore Giovanni Legnaioli (al centro), 54enne originario di Firenze, arriva dalla Stazione di Olbia Porto Qualtu, in Sardegna, dove ha svolto le funzioni di addetto per 10 anni e che è stato assegnato al comando della stazione di Luzzara il cui comandante Luogotenente Angelo Mazzolini è stato trasferito ad altra sede. Il Maresciallo Maggiore Giovani Legnaioli, che conta oltre 35 anni di servizio, si è arruolato nel 1985 ed ha maturato la sua esperienza di servizio prevalentemente in Sardegna per oltre 20 anni con una precedente esperienza decennale in Liguria. In terra ligure ha prestato servizio quale sottufficiale in sottordine alla stazione di Savona, alla radiomobile di Savona quale capo equipaggio e al nucleo operativo di Savona con compiti investigativi. Nel 2001 è giunto in Sardegna dove per sette anni ha comandato la stazione di Barumini prima di essere assegnato alla stazione di Olbia Porto Qualtu da dove proviene.