Ida Richeldi, residente a Gombola di Polinago, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni ed è stata salutata dal sindaco Gian Domenico Tomei che si è complimentato con Ida e tutta la famiglia, consegnando una targa a ricordo, oltre a postare su Facebook il video, girato durante la festa di compleanno, che riprende la signora Ida in un gioioso ballo liscio. Cento anni e non sentirli.

Nata nella frazione il 6 agosto del 1921, Ida vive tuttora nella sua abitazione in compagnia della figlia e del nipote, dopo essere stata impegnata per una vita nei lavori in agricoltura.

Da maggio è la terza residente di Polinago che festeggia i 100 anni.