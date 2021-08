Per poter promuovere un territorio è necessario innanzi tutto conoscerlo. E allora il Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno, ormai da tempo impegnato a valorizzare la Via Matildica del Volto Santo in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino tosco – emiliano e con alcuni comuni da essa toccati, dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi si mette concretamente sul sentiero con lo scopo di approfondirne la conoscenza.

“In cammino sulla Via Matildica del Volto Santo” da dunque concretezza alle diverse iniziative svolte per portare l’attenzione della società civile sulla fascio di vie che connette Mantova a Lucca attraversando l’Appennino che sta diventando attrattivo per i turisti che cercano un turismo slow e lontano dalle zone che hanno frequentazioni di massa.

Si partirà da San Pellegrino in Alpe per giungere in tre giorni al castello di Carpineti percorrendo il tratto del cammino che passa per Gazzano e Toano.

Lungo la strada si approfondiranno usi e costumi locali entrano per quanto possibile in relazione con le realtà esistenti.

La visita guidata alle più rilevanti emergenze storico architettoniche o naturalistiche incontrate così come momenti di approfondimento culturale costituirà un plus garantito ai partecipanti.

L’esperienza è modulabile in funzione delle esigenze dell’utenza che potrà partecipare all’intero cammino oppure a singole giornate. Per spostarsi da una tappa all’altra si potrà scegliere se camminare oppure se utilizzare le navette a disposizione che forniranno anche il servizio bagagli.

Le attività che verranno intraprese, ove possibile, saranno trasmesse in diretta sulla pagina facebook di Redacon

Per info e prenotazioni: Maria Grazia 3392313875 – Rita 3332319133