Per tutelare l’incolumità pubblica, a causa della loro pericolosità rilevata da una attenta analisi di stabilità, nei prossimi giorni si procederà alla rimozione di un esemplare di platano in viale Montegrappa e di alcuni tigli, due dei quali posti in corso Garibaldi e tre in piazza Fontanesi. Le piante rimosse saranno sostituite con nuovi alberi nel periodo invernale, stagione più adatta per loro messa a dimora.

Si tratta di interventi frutto dell’analisi effettuata nei giorni scorsi su oltre 160 esemplari del centro storico, da parte di una ditta specializzata in stabilità delle piante, la Fitoconsult di Varese.

L’analisi, già programmata per piazza Fontanesi dove ha evidenziato un’alta percentuale di legno cariato e avariato, è stata condotta anche sull’intera popolazione arborea di corso Garibaldi, a seguito della caduta di un albero in apparenza sano, all’altezza dell’incrocio con via Panciroli.

È infatti in base a questo approfondimento che è emersa la necessità di rimuovere i due tigli lungo il Corso, a causa l’alta percentuale di legno cariato alla base.

Nel caso di viale Montegrappa, invece, si tratta di un esemplare di platano colpito da “cancro colorato”, che lo ha portato alla morte rendendone pertanto necessario l’abbattimento immediato per tutelare il popolamento del viale.

Considerato che tutte le situazioni sono ad alto rischio per l’elevato numero di persone che frequentano le aree, nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione degli esemplari in questione onde evitare pericoli per la pubblica incolumità, per poi sostituirle con esemplari altrettanto importanti, non appena la stagione lo consentirà.