Prosegue la rassegna cinematografica all’aperto “Benvenuti al cinema!”, che quest’estate sta animando il parco di Villa Benvenuti a Formigine con 17 proiezioni di pellicole italiane e internazionali. Il pubblico formiginese ha accolto con entusiasmo il ritorno del cinema all’aperto, fortemente voluto da cittadinanza e Amministrazione, facendo registrare centinaia di presenze nel solo mese di luglio. Complice del successo anche la scelta della location, già teatro di alcune delle iniziative più seguite dell’estate formiginese.

Sono ancora diversi titoli in programma ad agosto, sempre con inizio alle 21.30: giovedì 12 sarà il turno di “Le sorelle Macaluso”, dramma italiano ambientato nella periferia di Palermo, mentre lunedì 16 “Tutti pazzi a Tel Aviv” racconterà in chiave comica le tensioni tra Israele e Palestina attraverso gli occhi del giovane palestinese Salam. Appuntamento per i più piccoli invece domenica 15 con “Frozen 2. Il segreto di Arendelle”, sequel dell’amatissimo film Disney. I biglietti (5€ intero, 4€ ridotto) sono disponibili sul sito Eventbrite.it oppure direttamente acquistabili presso la biglietteria in loco (via per Sassuolo 6).

La rassegna si concluderà mercoledì 18 agosto con la speciale proiezione di “Florida”, commedia francese del 2015 che racconta il difficile tema della demenza senile con delicatezza e ironia. La serata è a cura del Gruppo promotore della Dementia Friendly Community (DFC) di Formigine, progetto che mira a rendere la città un luogo accessibile e inclusivo anche per chi è affetto da forme di demenza attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e la formazione di alcune categorie chiave come farmacisti, commercianti e agenti di Polizia Locale. La scelta di Formigine come territorio pilota per il progetto, promosso dall’Associazione Sostegno Demenze (Ass.S.De.) in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, risale al 2019, con l’obiettivo di estendere l’iniziativa agli altri comuni del Distretto Ceramico, per garantire a malati e caregivers una migliore qualità di vita, il più possibile inserita all’interno della comunità. Il progetto sarà presentato ufficialmente con la proiezione di un cortometraggio venerdì 17 settembre in piazza Calcagnini in occasione dello spettacolo “Enjoy The Greatest Showman”, a cura di Team Enjoy, Backstage, Artequilibria e Ass.S.De. A settembre ricorre infatti la Giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre): a sostegno della causa, il castello di Formigine si illuminerà di viola per l’intera settimana.