Incendio oggi pomeriggio in un’area agricola in prossimità di via Scappina a San Felice sul Panaro. Il rogo si è innescato in un deposito di letame. Vento e vegetazione secca hanno favorito la propagazione delle fiamme che nei pochi minuti necessari alla squadra dei Vigili del fuoco di giungere sul posto hanno interessato un trattore e altri attrezzi agricoli in sosta sotto un albero vicino.



