Nubi in transito nella mattina con possibilità di occasionali piogge o piovaschi limitate ai crinali appenninici centro occidentali. Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, dal pomeriggio.

Temperature minime in aumento su valori tra 21 e 23 gradi. Massime in lieve locale aumento su valori compresi tra 32 e 35 gradi. Localmente, in pianura, si potranno avere anche punte superiori.

Venti deboli, dai quadranti meridionali, con rinforzi pomeridiani sull’intero territorio. I rinforzi saranno comunque più intensi sui rilievi.

Mare poco mosso al mattino, mosso il pomeriggio, con moto ondoso in attenuazione dalla serata.