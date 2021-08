E’ prevista per mercoledì prossimo, 11 agosto, la ripresa dell’attività di ricovero presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Vergato, precauzionalmente sospesa a seguito di alcuni contagi da COVID-19 che si sono verificati nei giorni scorsi.

Entro lunedì 9, infatti, saranno completate le dimissioni o i trasferimenti dei pazienti ad oggi ricoverati, per consentire la sanificazione del reparto, che dall’11 agosto sarà così pronto ad accogliere pazienti no COVID.

I casi hanno riguardato, in totale, 4 operatori (di cui 3 asintomatici al domicilio, 1 in hotel covid), 6 pazienti (di cui 2 ricoverati al Maggiore in bassa intensità, 2 al S.Orsola, 1 al domicilio, 1 deceduto per altra patologia) e 3 familiari (sintomatici al domicilio) e non si registrano al momento nuovi contagi.