Il Sassuolo Calcio è presente anche su Spotify: cliccando qui puoi scoprire le playlist dei calciatori neroverdi. I primi a svelare le loro canzoni preferite sono stati Ciccio Caputo, Jeremie Boga, Gian Marco Ferrari, Andrea Consigli, Michela Cambiaghi e Sofia Cantore: 6 playlist di genere diverso ma tutte pensate per potersi allenare a ritmo di musica.

Non poteva mancare poi la playlist “Best of Sasol” con i grandi classici sempre presenti al Mapei Stadium prima delle partite del Sassuolo Calcio. In particolare questa playlist vedrà il coinvolgimento in prima persona dei tifosi neroverdi: nelle prossime settimane saranno loro infatti a decidere quale nuova canzone inserire per accompagnare l’uscita per il riscaldamento dei neroverdi al Mapei Stadium!

Playlist di altri giocatori saranno poi pubblicate prossimamente, dando la possibilità ai tifosi del Sassuolo di scoprire quali brani preferiscono i neroverdi per darsi la carica prima della partita oppure per concedersi un po’ di relax nel tempo libero.