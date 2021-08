Mercoledì 11 agosto (ore 21.00) arriva in piazza Repubblica a S.Ilario lo spettacolo Banda Storta Circus della Compagnia Samovar. Una divertente serata per tutta la famiglia. Ingresso libero, aperte le prenotazioni al 3286019875.

Il circo è vuoto, acrobati, giocolieri e “animalitutti” sono nelle loro carovane a dormire. Ma i musicisti sono rimasti chiusi dentro al tendone… Cosa accadrà nel golfo mistico, nella fossa, nella buca dell’orchestra del circo? Banda Storta è un rocambolesco ensemble di musicisti e non solo nel quale prende vita la creatività artistica di “Storti Bandisti” tra clownerie, musica e giocoleria. Menti eclettiche ed anime di-storte che trovano il loro equilibrio in arrangiamenti e composizioni di brani dal sapere e sapore circense! Come la meraviglia di un funambolo in alta quota, Banda Storta Circus coinvolge il pubblico in peripezie musicali e gag incalzanti che fanno del suo concerto un vero e proprio show.

La compagnia Samovar, nata nel 2011, attinge alla clownerie più classica per attuare una ricerca profonda sull’uomo come essere singolare attraverso la sperimentazione in quest’antica e sempre contemporanea arte. Nelle creazioni della compagnia, infatti, sono centrali la musica dal vivo, le costruzioni scenografiche e l’espressione mimico-corporea dando valore a questi linguaggi quali elementi primari di comunicazione.

Lo spettacolo, promosso da Teatro L’Attesa, Amministrazione Comunale e associazione 5T nell’ambito della stagione del Piccolo Teatro in Piazza e del cartellone delle iniziative estive santilariesi, si svolgerà in conformità alle prescrizioni anticovid (accesso con Green Pass).