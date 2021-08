Dopo il successo del primo appuntamento con Paolo Cevoli si scaldano i motori per il prossimo grande evento di piazzale Della Rosa: sabato 28 agosto sul palco salirà Umberto Tozzi.

Il concerto è organizzato da GiPi Eventi con il patrocinio dl Comune di Sassuolo ed in collaborazione con l’Associazione “Le Luci di ComeTe Onlus”.

Le Luci di ComeTe è un’associazione non lucrativa nata a Castelvetro Di Modena, che sostiene il progetto della Lega Del filo d’Oro che ha costruito a Modena in Via delle Costellazioni, un centro socio riabilitativo residenziale per persone sordo cieche pluriminorate psicosensoriali residenti in Emilia Romagna.

Il concerto di Umberto Tozzi sarà l’occasione per presentare il progetto che punta a realizzare strutture abitative in grado di favorire l’autonomia, anche da questo punto di vista, ai ragazzi più sfortunati, oltre che naturalmente di raccogliere i fondi che saranno destinati unicamente a questo progetto.

L’inizio dello spettacolo, sabato 28 agosto, sarà alle ore 21,30, apertura ingressi alle ore 19. Naturalmente per accedere al concerto sarà necessario essere in possesso del GreenPass, aver effettuato un tampone non più tardi di 48 ore prima o dimostrare di essere guarito dall’infezione da Covid-19 da meno di sei mesi.

Biglietto Platea A € 40,00 + prevendita

Biglietto Platea B € 32,00 + prevendita

Prenotazioni su Vivaticket

I biglietti sono acquistabili anche presso i seguenti rivenditori a Sassuolo:

Agenzia pratiche auto Morini e Pizzetti – Via Radici in piano, 15 – tel. 0536802211

Tabaccheria Bellodi – Via Via Mazzini, 20 – tel. 0536881147

Tabaccheria Corallo – Via Braida, 221 – tel. 0536803200

Tabaccheria Ansaloni – Via Cavallotti, 39 – tel. 0536883495

Cinema Sotto le Stelle, in piazzale Della Rosa, tutte le sere di proiezione.