Ai domiciliari per stupefacenti presso l’abitazione della fidanzata in via Turri non è stato trovato in casa da dove si era allontanato in maniera arbitraria incorrendo nel reato di evasione.

Ad accertarlo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che durante un controllo lo hanno rintracciato nei pressi del Mc Donald di via Emilia Ospizio a Reggio Emilia dove è stato fermato ed arrestato.

In manette con l’accusa di evasione e quindi finito un 28enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia che al termine delle formalità di rito è stato nuovamente ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione della fidanzata che lo ospita dal 18 maggio scorso quando all’uomo il GIP del tribunale di Reggio Emilia aveva concesso gli arresti domiciliari. Era stato arrestato per spaccio di stupefacenti a lo scorso mese di maggio.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era stato notato lo scorso marzo e pedinato a Reggio Emilia da via Vecchi fino al parcheggio dell’ex Polveriera, dove era stato visto consegnare una dose di stupefacente a una nota consumatrice reggiana. La decisione di non arrestarlo subito era stata dettata da una precisa volontà: continuare a tenerlo sott’occhio in modo da individuarne il domicilio e ricostruire il giro di spaccio. La strategia si è dimostrata vincente: l’11 maggio, infatti, la polizia giudiziaria che indagava aveva individuato l’appartamento occupato dal 28enne, in via Turri. Durante la perquisizione erano stati trovati 11 grammi di eroina e numerose dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’uomo era stato arrestato e condotto nel carcere di Modena.

Dopo una settimana vista la disponibilità della fidanzata ad ospitarlo il 28enne era stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Ieri però l’illecita condotta accertata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che poco dopo le 16.30 effettuavano un controllo accertando l’assenza del 28enne come peraltro riferito dalla fidanzata. I militari si ponevano alle ricerche dell’uomo rintracciato lungo via Emilia Ospizio a Reggio Emilia nelle vicinanze del Mc Donald dove veniva fermato e arrestato per il reato di evasione.