TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Luigi Busà ha vinto la medaglia d’oro nel karate, specialità kumite, categoria -75 kg. In finale il siciliano ha sconfitto 1-0 l’azero Rafael Aghayev. Bronzo all’ucrainao Stanislav Horuna e all’ungherese Karoly Gabor Harspataki. “Mamma ce l’ho fatta” ha gridato dopo la vittoria.

“Oggi mi sentivo bene ma all’inizio non mi sono espresso al meglio. Ho perso l’incontro con il kazako e qui non puoi sbagliare, ma poi mi sono ripreso. La semifinale è stata grandiosa, la finale magica contro il rivale di una vita. Se è un sogno lasciatemi sognare perchè per me è stato un anno incredibile, quasi folle: magari un giorno lo racconterò, per me questa vittoria vale doppio” ha detto Busà. Con la medaglia di Busà l’Italia sale a quota 37 podi, record assoluto nella storia di Giochi Olimpici moderni.

