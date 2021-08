Il Comune di Fiorano Modenese ha stanziato per questa estate 120 mila euro per la lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali particolarmente ammalatati, in collaborazione con Hera.

I lavori sono già stati completati a fine luglio per alcune via (via Braida, via Ghiarola Nuova tra la rotatoria di via San Francesco e via Braida), mentre per altri tratti stradali procederanno nel mese di agosto: via Mazzini, via Malatesta; via Gramsci; via San Francesco alla rotatoria con via Ghiarola Nuova.

“Nonostante il pesante carico di lavoro dell’ufficio tecnico su più fronti (cantieri in corso e altri in avviamento, lavori su scuole, immobili comunali e attività quotidiane per citarne alcuni) – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Monica Lusetti – anche quest’anno vedremo sul territorio interventi di asfaltatura importanti. Sono state stanziate delle cifre notevoli al fine di rendere più sicura la circolazione, migliorare il decoro urbano e rispondere concretamente ai disagi manifestati dai cittadini. Negli ultimi tre anni gli interventi sono stati numerosi e vogliamo continuare in questa direzione, consapevoli dell’alto tasso di traffico che attraversa il nostro comune e quindi della necessità, ogni anno, di spendere risorse economiche e di personale nell’interesse dei cittadini e di tutti coloro che vivono Fiorano.”

Entro la prima settimana di settembre si concluderanno anche i lavori per la riqualificazione di via della Vittoria con il ripristino delle aiuole e il rifacimento dell’asfalto.

Inoltre è attivo un accordo quadro di manutenzione delle strade, parte di un progetto redatto lo scorso anno ma la cui esecuzione è stata posticipata a quest’anno, del valore di altri 120 mila e sono in fase di definizione altri due accordi quadro per un totale di circa 365.000 euro. Grazie a questi accordi, verrà predisposto un piano asfalti delle strade del territorio comunale, dando la precedenza ai tratti più ammalorati, in un’ottica di sempre maggiore sicurezza stradale.