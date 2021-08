SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il giorno dopo l’annuncio di Valentino Rossi, che a fine stagione lascerà il Motomondiale, è di Takaaki Nakagami il miglior crono al termine delle due sessioni di libere del venerdì del GP di Stiria. Sul circuito del Red Bull Ring, il pilota giapponese della Honda si piazza davanti a tutti con il tempo di 1’23″805. Seguono gli spagnoli Joan Mir (Suzuki, a 76 millesimi) e Aleix Espargarò (Aprilia, +0″378). Ottavo tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo; solo sedicesimo crono per Valentino Rossi. Molto bene Dani Pedrosa, 11° al rientro con una wild card per Ktm.

Tutti questi tempi sono stati registrati durante la prima sessione di libere. La seconda invece è stata condizionata dalla pioggia. Sul bagnato ha brillato Lorenzo Savadori: il pilota italiano, su Aprilia, completa il proprio giro in 1’31″304, rifilando un decimo a Johann Zarco (Ducati) e quattro decimi a Joan Mir (Suzuki). Quarto posto pomeridiano per “Pecco” Bagnaia.

