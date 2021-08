Proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica a Formigine, in Via Sant’Antonio. L’intervento, che è iniziato attorno al 20 luglio e che prevede la posa di una nuova condotta, del diametro di 20 cm, da lunedì 9 agosto vedrà un avanzamento del cantiere, che si concentrerà sulla rotatoria tra le vie Sant’Antonio, Monsignor Cavazzuti e Picelli.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori senza chiudere completamente la rotatoria, il traffico veicolare sarà via via modificato e regolato con apposita segnaletica provvisoria.

Lunedì i lavori inizieranno su via Monsignor Cavazzuti.

Salvo imprevisti, questa fase dell’intervento di rinnovo dovrebbe concludersi il 27 agosto. I lavori si svolgeranno nelle settimane centrali di agosto, quando il traffico è meno intenso, per ridurre al minimo il disagio alla circolazione.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; in caso di interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.