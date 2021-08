Il progetto definitivo della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo è disponibile sul sito della Provincia da venerdì 6 agosto; il materiale è consultabile anche all’Urp, su appuntamento (tel. 059 209199); un’opportunità in più per i cittadini e le associazioni che intendono approfondire gli aspetti del progetto, approvato dal Governo lo scorso anno.

E della bretella si è parlato nei giorni scorsi in Consiglio provinciale, in occasione della discussione di una interrogazione sul futuro dell’opera, presentata dal consigliere Stefano Lugli.

Come ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, «la bretella e la Cispadana rappresentano due opere fondamentali, come abbiamo ribadito anche in occasione della visita del presidente Draghi, ed economicamente sostenibili. Il Governo deve risolvere il nodo della concessione dell’A22, sbloccando così anche gli investimenti sul territorio, previsti da Autobrennero, che nel modenese ammontano a oltre 60 milioni di euro; in questa fase delicata di ripresa e di rilancio dell’economia occorre avviare tutte le opere cantierabili».

Sul progetto della bretella, Tomei ha ribadito la posizione degli enti locali modenesi favorevoli «a un’opera aperta senza caselli e ci auguriamo che in questa fase si possano individuare gli 80 milioni di euro necessari per realizzare il progetto con queste caratteristiche, come peraltro previsto in origine. Non avrebbe senso ora – ha aggiunto Tomei – mettere in discussione un’opera che ha già superato diversi passaggi, anche dal punto di vista della tutela dell’ambiente».

Illustrando l’interrogazione, Lugli ha parlato della bretella come di «un’opera devastante per l’ambiente, con un anacronistico consumo di suolo, che non risolve i problemi di traffico nell’area. Meglio considerare proposte alternative meno impattanti».

In base al progetto, il collegamento tra l’interconnessione A22-A1 e Sassuolo sarà lungo circa 15 chilometri; previsti anche un raccordo con la tangenziale di Modena e la variante di Rubiera.