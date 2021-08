Nella notte delle stelle cadenti torna in centro storico a Formigine l’attesa fiera di San Lorenzo. Martedì 10 agosto per tutto il giorno, a partire dalle ore 9 fino a sera, le vie del centro ospiteranno espositori provenienti da ogni angolo d’Italia. La storia della manifestazione affonda le radici nel passato: un tempo la fiera più importante della città, dedicata principalmente a prodotti agricoli e animali da allevamento, oggi rappresenta un imperdibile momento di incontro per la cittadinanza e interessa diverse categorie merceologiche, dall’artigianato alla gastronomia.

Per l’occasione è programmata l’apertura straordinaria del castello, dalle 17 alle 23.30: i visitatori potranno essere accompagnati alla scoperta del museo multimediale dalle guide (prenotazione consigliata al numero 059 416277, tramite e-mail a castello@comune.formigine.mo.it o tramite l’app Io Prenoto).

La fiera si inserisce all’interno del ricco calendario eventi che ha interessato il centro storico formiginese durante i mesi estivi e si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. “In attesa dei Ludi di San Bartolomeo, la nostra piazza si animerà in una delle serate più suggestive dell’anno grazie alla presenza di un centinaio di operatori ambulanti – commenta l’Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo Corrado Bizzini – Mai come quest’anno siamo orgogliosi delle manifestazioni accolte dal nostro centro storico per l’impulso che esse rappresentano per la vita economica locale, messa a dura prova dallo stop forzato della pandemia”.