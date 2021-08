Sarà un “Ferragosto di note, di stelle, di emozioni” a Castelnovo di Sotto con il concerto dei “Ma noi no”. Un’occasione, per chi fosse rimasto in città, di godersi lo spettacolo offerto dai musicisti che metteranno in scena le più belle canzoni dei Nomadi.

L’appuntamento sarà quindi domenica, alle 21, al parco Rocca. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 331.1972416, attivo tutti i giorni dalle ore 16 alle 21 (anche WhatsApp). Per prenotarsi occorre indicare nome, cognome e numero di telefono per ogni partecipante.

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Auser, sarà soggetto alla verifica del possesso del Green pass all’ingresso.