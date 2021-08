Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con residua nuvolosità irregolare solo sui rilievi in mattinata, ma in attenuazione. Assenza di pioggia.

Temperature in lieve aumento; minime fra 19 e 22 gradi, massime fra 32 e 34 gradi in pianura, lievemente inferiori sulla costa.

Venti deboli, prevalentemente sud-occidentali sui rilievi con locali rinforzi. Deboli variabili in pianura, con locali e temporanei rinforzi.

Mare poco mosso, mosso al largo in serata.