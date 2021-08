Anche la Polizia provinciale di Reggio Emilia è impegnata in queste ore nella ricerca di una zebra, fuggita da un allevamento di Rivalta. L’animale è stato avvistato nel primo pomeriggio nelle campagne di Ghiardo di Bibbiano dai Carabinieri forestali, ma si è purtroppo dileguato nella vegetazione prima dell’arrivo della Polizia provinciale, unica dotata di fucili per la telenarcosi in grado di poter sedare la zebra. Le ricerche stanno proseguendo in zona anche grazie al drone in dotazione alla Polizia provinciale.

Chi avvistasse la zebra è pregato di telefonare immediatamente al 112.

Particolare curioso: nell’aprile 2014 la Polizia provinciale di Reggio Emilia aveva già recuperato non una, ma ben due zebre. In quel caso gli animali, che erano scappati poco prima dal circo “Darix Togni” di Rio Saliceto, erano stati rintracciati in un vigneto recintato, nei pressi di San Martino Piccolo di Correggio, dove gli agenti della Polizia provinciale erano riuscite a ingabbiarle e poi a caricarle su un furgone del circo, senza dover ricorrere al fucile narcotizzante.