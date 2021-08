Un’estate all’insegna di lavori per una sempre maggiore sicurezza per la frazione di Magreta. Dopo il rifacimento dei marciapiedi di via Colombo e via Fossa, prenderanno il via lunedì 9 agosto i lavori per il progetto di riqualificazione di via Don Franchini, con annessa modifica della rotatoria all’incrocio con via Mazzacavallo.

La prima fase del cantiere riguarderà l’adeguamento dell’innesto sulla rotonda proveniente dal centro della frazione, al fine di ridurre la velocità dei veicoli e garantire una maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. La seconda fase avrà invece avvio dopo Ferragosto e vedrà il rifacimento dell’asfalto per la via Don Franchini nel tratto compreso tra la località di Tabina e via Fossa. I lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di agosto, comporteranno lievi modifiche alla viabilità, con l’istituzione di un senso unico alternato lungo la via Don Franchini.

L’investimento, per un totale di circa 150mila euro, è il risultato della variazione di bilancio della Formigine Patrimonio approvata nella seduta di luglio del Consiglio Comunale, che ha assicurato risorse aggiuntive per un milione di euro destinate a interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio.

“Continuiamo a lavorare per tradurre in realtà l’obiettivo dell’Amministrazione di rimettere le frazioni al centro – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Armando Pagliani – Dedichiamo infatti risorse a interventi volti ad aumentarne il decoro e la sicurezza”.