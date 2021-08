Agende di prenotazione, oltre 21 mila posti disponibili

Grazie al potenziamento delle agende di prenotazione, messo in campo dall’Azienda Usl di Bologna, nel mese di agosto sono ancora disponibili 21.262 posti, distribuiti nei diversi centri vaccinali presenti in tutto il territorio aziendale. Tra questi, 7.036 a Bologna (tra Hub Fiera, Ospedale Maggiore e Istituto Ortopedico Rizzoli), 6.994 presso l’Hub dell’Unipol Arena a Casalecchio di Reno.

I vaccinati

Sono 579.699 le prime vaccinazioni e 484.841 le seconde, effettuate dal Vaccine Day, per un totale di 1.064.540 vaccini.

91 nuovi positivi

Dei 91 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 62 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 1 caso è stato individuato attraverso l’attività di contact-tracing, 4 casi mediante i test per le categorie a rischio mentre per 24 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Tra i 91 nuovi contagi, 67 sono sporadici e 24 sono inseriti in focolai. Nessun caso, infine, è stato importato dall’estero, nè da altre regioni.

Prenotazioni

57.041 i cittadini che, dal 15 luglio, si sono prenotati per la prima dose vaccinale. In particolare, sono 11.227 i ragazzi, prenotati, tra i 12 e i 19 anni; 25.226 dai 20 ai 39 anni; 10.799 dai 40 ai 49 anni.

517.208 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.