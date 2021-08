TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Manfredi Rizza nel K1 200 di canoa sprint ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso al 2° posto la finale in 35″080, battuto soltanto dall’ungherese Sandor Totka (35″035). Bronzo per il britannico Liam Healt (35″202). Si tratta della 32esima medaglia italiana a questi Giochi: 6 ori, 10 argenti, 16 bronzi.

(ITALPRESS).