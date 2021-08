Messa in sicurezza del ponte sul Tresinaro a Borgo Visignolo di Baiso e un nuovo parcheggio pubblico in via 8 Marzo a Viano. Sono i due progetti presentati dai due Comuni, ed approvati dalla Giunta dell’Unione Tresinaro Secchia, che potranno beneficiare del Programma triennale di investimento 2021-2023 finanziato dal Fondo regionale per la montagna. Si tratta, complessivamente, dei 74.367 euro previsti per l’annualità 2021 “che in massima parte saranno destinati a lavori di manutenzione straordinaria sul ponte in località Borgo Visignolo, al confine tra i territori di Baiso e Viano – spiega il direttore operativo dell’Unione Tresinaro Secchia, Federica Manenti – Il progetto esecutivo approvato prevede, per un importo di 67.600 euro, l’installazione di nuove barriere di sicurezza, il rifacimento dei cordoli e il ripristino delle parti in calcestruzzo deteriorate”.

Alla realizzazione dei lavori provvederà il Comune di Baiso, che ha destinato all’intervento il suo intero finanziamento (42.600 euro), a cui Viano ha aggiunto 25.000 dei 31.800 euro dei propri fondi regionali: il geometra Simone Mangani, responsabile dei Lavori pubblici del Comune di Baiso, conta di poter appaltare i lavori già entro la fine di settembre.

Con i 6.800 euro di contributi regionali rimanenti, il Comune di Viano realizzerà poi un un nuovo parcheggio pubblico in via 8 Marzo, il cui progetto esecutivo è stato pure approvato dalla Giunta dell’Unione Tresinaro Secchia.