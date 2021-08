Nei giorni 9 e 10 agosto si svolgeranno lavori di manutenzione alla pavimentazione di via Radici: il cantiere, limitatamente al periodo tra le 8.30 e le 18.30, renderà necessaria l’interruzione del passaggio sul tratto della via compreso tra l’intersezione con piazza Matteotti (esclusa) e quella con via Magellano (esclusa).

Il cantiere quindi impedirà il collegamento tra i territori di Casalgrande e Sassuolo attraverso il ‘ponte vecchio’ di Veggia, mentre sarà normalmente percorribile il ponte della pedemontana Scandiano – Sassuolo.