Da venerdì 6 agosto, in base al DL 105/2021, sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso della biblioteca comunale e nel Museo del Castello di Formigine.

Il certificato potrà essere mostrato in formato cartaceo o digitale e sarà richiesto un documento di riconoscimento.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età e ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Sarà comunque possibile prendere in prestito i libri su prenotazione in modalità “take-away”, anche senza Green Pass (prenotazioni via e-mail: biblio.formigine@comune.formigine.mo.it o tramite sito o app del portale BiblioMo). È sempre a disposizione, sotto il portico della biblioteca ragazzi, il box per la restituzione dei libri.

Da lunedì 9 agosto a sabato 21 (compresi) la biblioteca ragazzi Matilda sarà aperta tutti i giorni solamente la mattina dalle 9 alle 12. Gli orari della biblioteca adulti rimangono invariati (lunedì 15.30-19.30 da martedì a sabato 9-13 e 15.30-19.30). Inoltre, in occasione del giorno del Patrono, il 23 e il 24 agosto tutti i servizi bibliotecari rimarranno chiusi.

Gli orari del Museo del Castello sono disponibili al sito www.visitformigine.it.