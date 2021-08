Anche al Cinema Sotto le Stelle sarà possibile acquistare i biglietti per i grandi eventi in programma a Sassuolo, in piazzale Della Rosa, in Agosto e Settembre.

Già a partire da questa sera, quindi, oltre ai consueti canali, sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti di Umberto Tozzi (sabato 28 agosto) ed Anggun (venerdì 10 settembre) oltre che per lo spettacolo di Panariello (sabato 11 settembre) direttamente alla cassa del Cinema Sotto le Stelle in piazzale Della Rosa durante tutte le serate di proiezione: martedì, mercoledì e domenica.