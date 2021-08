Per favorire la ripresa dell’economia locale e delle relazioni di lavoro e di studio, il Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) mette a disposizione di studenti, professionisti, freelance e smartworkers 24 postazioni di studio e smart working a titolo gratuito per tutto il 2021.

Gli spazi, situati in centro storico a Reggio Emilia, in un ambiente funzionale e accogliente, sono climatizzati e allestiti con separatori in plexiglass, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, dotati di rete wifi (EmiliaRomagnaWifi) e prese elettriche.

Le postazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30, fino alla riapertura dell’anno scolastico. Da settembre gli spazi saranno accessibili il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, fino a fine 2021.

E’ necessaria la prenotazione tramite mail a css@quarantacinque.it; è richiesta una piccola consumazione presso la locale caffetteria Food in Chiostri gestita da Pause-Atelier dei Sapori, quale contributo per sostenere i costi di pulizia delle postazioni.

Con questa iniziativa i gestori del Laboratorio aperto, Consorzio Quarantacinque e Consorzio Oscar Romero, contribuiscono ad aumentare la capienza degli spazi pubblici dedicati allo studio presenti nel centro della città; disponibilità particolarmente significativa nell’attuale contesto di emergenza sanitaria che, per motivi di sicurezza, impone la riduzione degli accessi agli spazi delle biblioteche.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Emil Banca e del suo Comitato Giovani Soci che hanno contribuito all’allestimento del Laboratorio per la messa in sicurezza delle postazioni e alla promozione dell’iniziativa presso gli studenti e le studentesse di UniMoRe, i quali già a partire dal mese di agosto potranno usufruire gratuitamente di un comodo spazio attrezzato per lo studio e il lavoro in centro storico.

Il Laboratorio è aperto per tutto il mese di agosto, tranne dal 9 al 15 agosto.

Per informazioni e prenotazioni: css@quarantacinque.it