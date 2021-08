Alle ore 17:00 di ieri, l’operatore della Centrale Operativa Carabinieri di Imola ha ricevuto la richiesta di aiuto di un anziano che riferiva di essere stato minacciato di morte dal suo vicino di casa che lo aveva rincorso con una roncola. La segnalazione è stata trasmessa al Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri di Imola impegnato nei controlli del territorio.

I militari si sono recati a casa del richiedente e dopo averlo sentito, hanno individuato il vicino di casa “irrequieto” e gli hanno sequestrato la roncola che aveva utilizzato per mettere in atto la minaccia che “covava” da tempo, a causa di vecchi rancori dovuti ai problemi di vicinato.

Non è la prima volta che i militari di Imola si trovano costretti a intervenire per risolvere le liti di vicinato tra soggetti che non si sopportano più. Inoltre, le temperature torride di questi giorni non hanno attenuato la situazione.

Fortunatamente, l’episodio di ieri non è degenerato grazie alla tempestività dell’operatore del 112 che ha ordinato alla gazzella di portarsi velocemente a casa dei due anziani. La roncola, strumento agricolo affilato e pericoloso se usato impropriamente, è stata sequestrata dai Carabinieri che hanno denunciato un 85enne italiano e incensurato.

L’anziano dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.