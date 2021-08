In merito all’articolo del gruppo Lega su “discarica in via Borsellino”, l’amministrazione comunale di Formigine comunica che, non appena ricevuta la segnalazione da parte di un cittadino, gli uffici competenti hanno proceduto con la richiesta ad Hera di pulizia straordinaria e sanificazione dell’area, che, ricordiamo, è privata.

Sarà poi cura del Comune aumentare i controlli su quella zona, anche attraverso l’utilizzo di foto-trappole.