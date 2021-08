La Lega Salvini Premier denuncia e sollecita una lotta all’abbandono più decisa.

Un’autentica discarica. Una catasta di rifiuti di ogni sorta, da materassi e strutture di letto a sacchi pieni di spazzatura e materiali più diversi (speriamo non pericolosi), deturpa via Borsellino.

Abbiamo segnalato questo gesto di profonda inciviltà all’amministrazione comunale e contiamo su una pronta bonifica dell’area. All’assessore all’Ambiente inoltre sollecitiamo un monitoraggio del territorio che consenta di individuare e soprattutto di prevenire questi esecrabili fenomeni. Caldeggiamo inoltre un piano che attraverso fototrappole mobili possa fungere da deterrente ed evitare che alcune zone del territorio divengano punti di costante abbandono, individuando e dunque a chiamando alle loro responsabilità i colpevoli di atti tanto intollerabili.

Chi compie gesti di questo genere non ama Formigine, che viene non solo sporcata ma anche sottoposta al rischio di un importante inquinamento ambientale. E non ama neanche i formiginesi, dal momento che dalle loro tasche usciranno le risorse per la pulizia e lo smaltimento di questi rifiuti, che i servizi consentono di conferire civilmente.

Davide Romani, capogruppo Lega Salvini Premier