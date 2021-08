Doppio intervento in meno di ventiquattrore per gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno neutralizzato due ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi nel comune di Montese.

I Carabinieri della locale stazione avuta la segnalazione hanno provveduto a delimitare le aree ed a interessare la Prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Nella giornata di ieri gli specialisti del Genio Pontieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a trasportare in sicurezza il primo ordigno, una granata d’artiglieria da 105 millimetri di diametro di fabbricazione americana rinvenuta in frazione Castelluccio, in una cava limitrofa dove è stata fatta brillare senza alcun pericolo.

Sempre gli stessi artificieri di Piacenza, in mattinata, hanno provveduto a far brillare in sicurezza, presso la stessa cava, il secondo ordigno, una bomba da mortaio da 81 millimetri di grande capacità rinvenuta questa volta in località Maserno.

Questi ritrovamenti avvengono quotidianamente e nonostante il trascorrere degli anni gli ordigni sono potenzialmente ancora letali e per questa ragione, chiunque rinvenga ordigni di ogni genere non deve toccarli ma deve subito allertare le Forze dell’Ordine.