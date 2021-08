Iniziano oggi, martedì 3 agosto, i lavori lungo il Rio nel tratto che collega il cimitero Napoleonico e il cimitero nuovo e al parco del Rio Valle a Cavriago, a cura dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e della Protezione Civile.

A seguito degli eccezionali eventi metereologici degli ultimi mesi la Regione Emilia Romagna ha stanziato 180.000€ per interventi di ripristino della buona funzionalità idraulica, delle difese spondali e delle opere idrauliche danneggiate lungo il Torrente Crostolo e affluenti nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina, Quattro Castella, Bibbiano e Cavriago.

A Cavriago lungo i due corsi d’acqua, che attraversano parte del centro abitato, verranno realizzati lavori di miglioramento e consolidamento delle opere esistenti: nell’alveo dei corsi d’acqua verranno infatti posizionati dei massi ciclopici cementati per la realizzazione di platee di fondo e verranno costruite difese spondali in massi per stabilizzare i versanti.

Per consentire la realizzazione dei lavori verrà chiusa la pista ciclabile tra i due cimiteri per alcuni giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

“Prendono finalmente il via i lavori di sistemazione della pista tra i due cimiteri, area del paese oggetto, in questi ultimi mesi, di situazioni di dissesto idrogeologico” afferma Luca Brami, Assessore all’ambiente di Cavriago. “si tratta di una situazione oggetto di molte segnalazioni da parte dei cittadini, segno che l’area è particolarmente vissuta e amata dalle e dai cavriaghesi, a cui abbiamo lavorato in modo coordinato con enti quali Regione e Bonifica, per raggiungere l’obiettivo rendere più sicuri i versanti e impedire esondazioni, sempre più frequenti e imprevedibili, su tutto il territorio nazionale.”

Gli interventi riguarderanno anche il parco del Rio Valle, dove si procederà al controllo e alla sistemazione della vegetazione, per migliorare il deflusso delle acque.”