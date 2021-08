Oggi al ritorno in servizio, il vigile di quartiere responsabile di questa zona dove ha sede EUROSPIN, ha provveduto immediatamente a fare manutenzione all’aiuola che è stata costruita “peraltro senza pensare” alla limitrofa rotonda Avis in via Mazzini.

Il vigile di quartiere di zona, efficientissimo e disponibilissimo, non è dotato di bacchetta magica: chi ha portato avanti il progetto, non ha fatto i conti con quanto di più prevedibile potesse accadere, ovvero il lancio del rifiuto!!!!!

Dopo il taglio della foresta incolta, sembrava di aprire la pancia dello squalo nell’omonimo film: lattine, vetro, plastica, carta e i sempre presenti guanti trasparenti in dotazione per la spesa all’Eurospin!!! E non da ultimo il palo dello stop che ho provveduto a fotografare: si perché il verde o stomaco dello squalo, non saprei, aveva completamente ricoperto il cartello stradale di non scarsa utilità in quanto uno STOP!!!! Ma veramente il responsabile della progettazione di questa area verde pensava di fare un bel lavoretto? Ma soprattutto pensava a una zona verde auto-pulente? O forse pensava che Mago Merlino abitasse da queste parti! No da queste parti passano e abitano tanti maleducati, senza senso civico e spesso, un po’ alticci a giudicare dal tipo di rifiuti! Ma non ci voleva Einstein a capire questa inevitabile situazione. Si siamo passati dal famoso ECOMOSTRO 1, all’ECOMOSTRO….2!!

Non parliamo poi di quella schifezza a cielo aperto che è la rotonda Avis. Anche per quella si sperava forse nella fata smemorina, che in quanto distratta, non fa manutenzione e non si capisce più se c’è della lavanda o sterpaglia secca alta più di un metro! Che dire??? Per venire a Sassuolo in molti passano da qui. E il biglietto da visita è ORRIBILE!!! Ancora grazie al vigile di quartiere, ma un po’ di collaborazione e di BUON SENSO da parte di chi dovrebbe occuparsi di AMBIENTE non guasterebbe!!!! Il mio nome non ha importanza, credo che questa DISCARICA all’entrata del nostro paese non faccia piacere a nessun cittadino sassolese!

(lettera firmata)