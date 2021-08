Il terzo concerto della rassegna musicale “Dall’alba ai tramonti” avrà luogo Martedì 03 agosto, alle ore 18, alla località Castellino, Casa Gigli di Riolunato.

Diversamente da quanto previsto, i protagonisti della serata saranno il flautista Stefano Maffizzoni ed il pianista Palmiro Simonini con l’imperdibile programma “Musiche da film – Polvere di stelle”, un viaggio musicale all’insegna delle più celebri colonne sonore di tutti i tempi.

Tutti i concerti di “Dall’alba ai tramonti” sono ad ingresso libero.

Vista la particolarità delle sedi dei concerti, l’organizzazione di tutti i sei appuntamenti musicali non prevederà la presenza di sedute: pertanto si consiglia di presentarsi muniti di coperte o teli per potersi sedere negli spazi adibiti.

Stefano Maffizzoni

Solista nelle più prestigiose sale da concerto del mondo come il Concertgebouw – Main Hall di Amsterdam, Musikverein – Golden Hall di Vienna, Groβer Saal del Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Berlino, Smetana Hall di Praga, Guangdong Xinghai Symphony Hall, Concert Hall Bulgaria, Hercules Hall, con numerose orchestre fra le altre ricordiamo i Berliner Symphoniker, State of México Symphony Orchestra, Budapest Symphony Orchestra Mav, North Czech Philharmony Teplice, Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Macedonian Symphony Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, Solisti Veneti, ecc.

Ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti, registrando per prestigiose radio.

Come Docente tiene Master Classes in diverse Università in Messico, Conservatorio “Andrès Segovia” di Linares, British Columbia University di Vancouver, Hong Kong Academy for Performing Arts, Clark College Music Department Washington’s State, International Academy of Music di Minsk e San Pietroburgo.

Attualmente è docente della cattedra di flauto traverso presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

Ha inciso CD per Eco, Velut Luna, Classic Art e Encore Music International.

Ideatore dello spettacolo “Concerto d’Amore in Versi” e “Maria Callas e Pier Paolo Pasolini: Un Amore Impossibile” con l’attore Fabio Testi, L’Orfeo con l’attore Andrea Bosca e “Omaggio a W. Shakespeare” con l’attore Giancarlo Giannini.

Direttore Artistico di importanti Stagioni Concertistiche, Liriche e di Prosa quali il Festival Internazionale “Omaggio a Maria Callas” e ”MantovaMusica” al Teatro Bibiena.

Dal 2017 è Curatore Artistico del Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere.

Palmiro Simonini

Parmigiano, ha conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con il Maestro Roberto Cappello nel 1991. Nel 1999 si è diplomato presso l’Accademia Musicale di Firenze sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi. Ha conseguito il Diploma in Didattica della Musica e la laurea di secondo livello per l’insegnamento del pianoforte presso il Conservatorio Boito di Parma. Nel dicembre 2002 ha accompagnato il tenore Luciano Pavarotti ed il Soprano Annalisa Raspagliosi presso il Teatro Asioli di Correggio. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento: per pianisti accompagnatori tenuto dalla Maestra Gianna Bolotova presso il Teatro della Scala di Milano; per insegnanti di pianoforte, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, svoltosi presso l’Accademia Pianistica di Imola. Ha tenuto recitals in diverse città d’Italia: Novara (Conservatorio), Bardonecchia, Sestrière, Lecco, Ferrara(Teatro Comunale), Milano, Correggio (Teatro Asioli), Bologna(Accademia Filarmonica),Gorizia,San Remo,Sestri Levante, Tirano, Cagliari, Mantova, Gressoney (Castello Savoia), Santa Margherita Ligure( Villa Lo Faro), Salsomaggiore (Palazzo Congressi), Felino (Teatro), Fontanellato (Teatro), Albenga, Andora, Lerici, Genova. Numerosi altri recital all’estero: a Poschiavo(Svizzera); in Germania ad Heidelberg, Dresda, Berlino, Stuttgard, Weinsberg nel 2005 2008, 2009; Belgio (Liegi), Spagna (Barcellona, Talamanca, Linares, Madrid e Cordoba). Nel febbraio 2005 ha rivestito il ruolo di pianista conduttore dell’opera Bohème presso il Teatro Asioli di Correggio e nel 2006 sempre al Teatro Asioli ha diretto Le Nozze di Figaro e il Rigoletto per la stagione lirica. Ha effettuato tre tournèe in Giappone nel 2005, 2006, 2007(Tokyo, Hagi; Saitama, Osaka, Kyoto) tenendo concerti in teatri di grande prestigio: Kawachinagano-Lavely Halle, Haschimoto, Nara, Kaizuka – Cosmos Teathre e riscuotendo ovunque enorme successo. Nel maggio 2008 ha effettuato una tournèe nel sud della Spagna numerosi altri concerti da solista a Manresa (Spagna), Bologna, Lecco e Venezia, Milano, Mestre. Nel 2009 ha effettuato una tournèe nel sud della Spagna (Linares-Museo Segovia, Cordoba) ed è stato pianista conduttore della Madama Butteflty di Puccini presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore (Parma). Nell’agosto 2009 ha effettuato una tournèe il Sud America (Argentina, Brasile, Uruguay), con grande successo di pubblico e di critica, il suo recital al Teatro Sodre di Montevideo è stato trasmesso dalla radio nazionale. Nel novembre 2009 ha tenuto un recital dedicato a Chopin a Parigi. Nell’agosto 2010 seconda tournèe in Sud America(Buenos Aires e Montevideo) con successo di pubblico e di critica. Nell’ottobre 2010 ha tenuto un recital dedicato a F. Chopin nell’ambito del prestigioso festival KotorArt. Dal 1993 è allievo del M° Franco Scala, direttore dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola.

Per informazioni telefonare al numero 0536 75119 o inviare una email all’indirizzo info@comune.riolunato.mo.it