ROMA (ITALPRESS) – Malore sul palco per Gaetano Curreri. Il frontman degli Stadio, ieri sera mentre stava regalando agli spettatori di San Bendetto del Tronto il bis a pochi minuti dalla fine dell’esibizione, ha dovuto interrompere la sua performance. Immediatamente soccorso le sue condizioni sono apparse serie tanto che si è reso necessaria la corsa all’ospedale “Manzoni” di Ascoli Piceno e il trasferimento nella terapia intensiva dell’unità di Cardiologia. Dopo una notte di apprensione, le condizioni del cantante bolognese sono però migliorate. A renderlo noto la stessa band attraverso Facebook. “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene – si legge sul profilo ufficiale-. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”. Rassicurati così i tanti, così come pure i molti colleghi che hanno voluto esprimere vicinanza e sostegno all’artista bolognese: da Vasco Rossi a Enrico Ruggeri fino a Dodi Battaglia.

(ITALPRESS).