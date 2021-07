Questa notte i Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso dei controlli stradali, alle 4, hanno fermato un’autovettura e sorpreso il suo conducente in stato di ebrezza con tasso alcolico verificato con etilometro, oltre la soglia consentita.

Per il 43enne modenese è scattata la sospensione della patente e il deferimento per guida in stato di ebrezza.