Lunedì 2 agosto 2021, Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, ricorre il quarantunesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Di seguito le principali iniziative e cerimonie istituzionali di domenica 1 e lunedì 2 agosto.

Domenica 1 agosto

Alle 7.30, alla Stazione centrale di Bologna, sarà deposto un mazzo di fiori davanti alla sala d’aspetto Torquato Secci, in memoria delle vittime della strage. A seguire la partenza della staffetta “Per non dimenticare” con destinazione centro sociale Villa Torchi.

Alle 9, al Centro sociale Villa Torchi in via Colombarola 40, dopo l’arrivo delle prime staffette podistiche provenienti da vari punti della regione e della staffetta “dieciventicinque” promossa dall’associazione I like the bike proveniente da Padova, si terranno la Santa Messa e a seguire, alle 10.15 la cerimonia in ricordo dei bambini vittime della strage. Interverranno il Cardinale Monsignor Matteo Maria Zuppi, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, il presidente del Quartiere Navile Daniele Ara e Franco Ruvoli, presidente del centro sociale Villa Torchi.

Alle 11.30, nella piazzetta all’angolo tra via delle Fonti e via di Corticella, sarà scoperta una targa commemorativa in ricordo di Viviana Bugamelli e Paolo Zecchi, giovane coppia di sposi vittime della strage del 2 agosto 1980 alla presenza dell’assessore Claudio Mazzanti, del presidente dell’Associazione Familiari, Paolo Bolognesi, e del presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara.

Lunedì 2 agosto

La Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi inizierà con l’arrivo al Parco della Montagnola, tra 6.30 e le 8.30, delle staffette podistiche Per non dimenticare. Le staffette sono partite il 30 luglio da Milano, passando poi per Brescia e numerosi altri Comuni lungo il percorso, per unire idealmente nel ricordo le stragi di Milano, Piazza Fontana; Brescia, Piazza della Loggia e della stazione di Bologna.

Alle 8.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il Sindaco Virginio Merola incontrerà i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Quest’anno ha annunciato la sua presenza per il Governo la ministra per la Giustizia Marta Cartabia. Durante l’incontro in Cortile d’Onore sono previsti gli interventi del Sindaco, del presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e della ministra Marta Cartabia.

Alle 9.15 è prevista la partenza del corteo da piazza Nettuno, con arrivo in Piazza Medaglie d’Oro.

In Piazza Medaglie d’Oro, alle 10.10, interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle 10.25 il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia l’intervento del Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola.

A seguire, le autorità presenti e una delegazione dei familiari delle vittime deporranno le corone istituzionali nella sala d’attesa, dove osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage.

Alle 10.50, sul primo binario della stazione, verranno deposte le corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus. Sarà presente il Sindaco Virginio Merola.

Alle 11.15 dal piazzale Est della stazione partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro. È prevista la deposizione di corone, la benedizione delle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano e gli interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, della presidente dell’Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano, Rosaria Manzo, dell’assessore del Comune di Bologna Elena Gaggioli e del Consigliere delegato della Città metropolitana di Bologna, Daniele Ruscigno.

Alle 11.15, nella Chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, celebrerà la Santa Messa. Saranno presenti l’assessore del Comune di Bologna Davide Conte e la Consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna, Simona Lembi.

Alle 11.30, nella sede di Cotabo, via Stalingrado 61, saranno deposte le corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980 e interverranno il presidente Cotabo, Riccardo Carboni, gli assessori Claudio Mazzanti e Matteo Lepore per il Comune di Bologna e il Consigliere delegato della Città metropolitana di Bologna, Raffaele Persiano.

Alle 21.15, in Piazza Maggiore, il concerto finale del Concorso Internazionale di composizione “2 agosto” – 27a edizione, dedicato a partiture per orchestra.

L’orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Angius eseguirà nella prima parte i tre brani vincitori del concorso: “Nelle pieghe” di Francesco Vitucci (Italia), primo premio; “Fluo” di Cesare Rolli (Italia), secondo premio; “Pezzetti di nebbia” di Krystian Neścior (Polonia), terzo premio. A seguire “Orpheus”, omaggio a Igor Stravinsky (1882-1971) a 50 anni dalla morte. Per il Comune di Bologna sarà presente l’assessore alla Cultura, Matteo Lepore. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.

Per informazioni e prenotazioni: https://concorso2agosto.it/